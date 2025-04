Lista esclusa dalle elezioni depositato il ricorso al Tar | Ingiustizia amministrativa

depositato il ricorso al Tar della Lista "Prima Pignataro-Rinascita Civica", ricusata dalla commissione elettorale di Teano. Lo conferma il candidato a sindaco Giovan Giuseppe Palumbo che in una nota dichiara di aver "avviato tutte le iniziative legali necessarie a difendere i nostri diritti e.

