Latuafonte.com - L’isola dell’inganno (2024) come finisce: spiegazione del finale

è un film thriller deldiretto da Danny J. Boyle, che va in onda su TV8 il 30 aprile 2025 alle ore 13.45. La trama segue la storia dell’avvocata Mel Dale, la quale viene a sapere che la sua sorella più giovane è morta. La donna è sconvolta dalla notizia, che parla di un tragico incidente. Mel si reca a identificare il cadavere e inizia a chiedersi se davvero si sia trattato di un incidente.su TV8: riassunto della trama completaLeggi anche: Ash – Cenere mortaleLeggi anche: Havoc su NetflixdelLa trama del filminizia su un isola, vicino Miami. Conosciamo Mel Dale, la quale deve recarsi in obitorio per identificare il corpo della sorella che è appena morta. 🔗 Latuafonte.com