L' isola dei famosi 2025 costringe Netflix a rimandare uno show per colpa di una concorrente?

L' isola dei famosi 2025 costringe Netflix a rimandare uno show per colpa di una concorrente?

Il cast dell'isola dei famosi avrebbe costretto Netflix a rivedere la data di rilascio della versione di Too Hot to Handle, con cui condivide una concorrente. Ibiza Altea è una dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras. La modella italoamericana infatti, sarà una dei concorrenti della prossima edizione de L'isola dei famosi, al via mercoledì 7 maggio. Il caso della concorrente Ibiza Altea Non solo, perché c'è un altro reality in costume da bagno che l'aspetta: Too hot to handle, su Netflix. Nata nel 1999 ad Atlanta, in Georgia, Ibiza Altea è pressoché una sconosciuta per il pubblico, come accade ogni volta con alcuni concorrenti dei reality. Di solito infatti, accanto ad alcuni nomi vip, vengono scelti nomi nip che già lavorano nel mondo dello spettacolo, oppure .

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

Isola dei Famosi 2025, ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle - Sono dodici i concorrenti che hanno già firmato e posato per l’obiettivo di Tv Sorrisi e Canzoni: Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi. Un cast che mescola volti della musica leggera, ex trionfatori di reality, atleti, […] L'articolo Isola dei Famosi 2025, ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

L'isola dei famosi 2025 costringe Netflix a rimandare uno show per colpa di una concorrente - Ibiza Altea è una dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras. La modella italoamericana infatti, sarà una dei concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, al via mercoledì 7 maggio. Il ... 🔗msn.com

The Couple 2025 chiude in anticipo?/ I rumor: “Numeri da stop immediato ma costretti a proseguire…” - The Couple 2025 ‘nel mirino’ dei vertici Mediaset: chiusura anticipata all’orizzonte? I numeri ‘spaventano’ Ilary Blasi. 🔗ilsussidiario.net

Ex tronista partecipa all’Isola dei Famosi perché oberata di debiti - Ecco cosa ha spinto l'ex tronista di Uomini e Donne a partecipare all'Isola dei Famosi 2025 nonostante il cachet molto basso ... 🔗ilvicolodellenews.it