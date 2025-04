L’invasione di meduse Non è ancora chiaro di che specie si tratta

meduse spiaggiate sulla riva del mare lungo tutto il litorale della Riviera delle palme. Un fenomeno che si sta registrando dalla notte compresa fra domenica e lunedì. Chi solitamente passeggia sul litorale ha subito notato la presenza di colorate meduse anche di una certa grandezza. La foto è stata scattata ieri mattina all’alba dalla signora Daniela. Per i concessionari di spiaggia sarebbe la testimonianza di acque pulite e in perfetta salute. Ne abbiamo parlato con la biologa marina Olga Annibale della società cooperativa Argo.Non solo nutrie e granchi blu: le specie aliene che ci hanno invasoDottoressa, di che genere di medusa si tratta? “Sebbene l’immagine sia di forte impatto visivo, non è stato possibile attribuire con certezza l’evento a una specifica specie. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - L’invasione di meduse. “Non è ancora chiaro di che specie si tratta” Ascoli, 30 aprile 2025 – In questi giorni si assiste a una invasione dispiaggiate sulla riva del mare lungo tutto il litorale della Riviera delle palme. Un fenomeno che si sta registrando dalla notte compresa fra domenica e lunedì. Chi solitamente passeggia sul litorale ha subito notato la presenza di colorateanche di una certa grandezza. La foto è stata scattata ieri mattina all’alba dalla signora Daniela. Per i concessionari di spiaggia sarebbe la testimonianza di acque pulite e in perfetta salute. Ne abbiamo parlato con la biologa marina Olga Annibale della società cooperativa Argo.Non solo nutrie e granchi blu: lealiene che ci hanno invasoDottoressa, di che genere di medusa si? “Sebbene l’immagine sia di forte impatto visivo, non è stato possibile attribuire con certezza l’evento a una specifica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ordine verso Milan-Inter: «Leao? Io voglio essere chiaro!» - Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia (risultato schiacciante per i felsinei), Franco Ordine ha parlato anche della seconda semifinale, ossia quella in programma tra poco meno di 24 ore tra Milan e Inter a San Siro. 🔗inter-news.it

Arezzo, arriva il mangime anticoncezionale per fermare l’invasione dei piccioni - Una soluzione fuori dagli schemi, ma necessaria. Il Comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, ha deciso di somministrare mangime anticoncezionale ai piccioni per arginare una proliferazione ormai fuori controllo, soprattutto nel centro storico. Si tratta, come sottolinea l’amministrazione, di un progetto sperimentale pensato per tutelare la salute pubblica, preservare i beni architettonici e garantire anche il benessere degli animali. 🔗dayitalianews.com

Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino…» - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

L’invasione di meduse. “Non è ancora chiaro di che specie si tratta”; Come riconoscere le meduse pericolose nel Mediterraneo?; Allarme per l’invasione di medusa “uovo fritto”: ecco cos’è e come riconoscerla; 'Invasione' di meduse allo Scoglio della Regina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’invasione di meduse. “Non è ancora chiaro di che specie si tratta” - Ascoli, 30 aprile 2025 – In questi giorni si assiste a una invasione di meduse spiaggiate sulla riva del mare lungo tutto il litorale della Riviera delle palme. Un fenomeno che si sta registrando ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Cagliari, invasione di meduse sulla spiaggia del Poetto - Spiaggia del Poetto, a Cagliari, affollata questa mattina da tanti turisti e residenti, per un primo assaggio d'estate. Ma la sorpresa, per chi voleva approfittare della bella giornata di sole per ... 🔗repubblica.it

Meduse spiaggiate sul litorale del Poetto - Questa mattina per i tanti avventori del litorale lo spettacolo di decine e decine di meduse spiaggiate. Fenomeno ormai non più eccezionale quando la primavera fa capolino sull'Isola. 🔗rainews.it