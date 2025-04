L’Inter va per spezzare la maledizione | mai una vittoria in casa blaugrana

blaugrana, L'Inter avrà anche una vera e propria maledizione da spezzare.I precedenti con il BarcellonaFino a questo momento i nerazzurri sono stati ospiti del Barcellona in sei occasioni, con lo storico che però è alquanto critico: 5 sconfitte e 1 pareggio. L'unico risultato utile è proprio quello risalente all'ultimo incontro nella stagione 2022-2023, quando L'Inter fermò il Barcellona sul risultato di 3-3 in una partita fondamentale per il passaggio del girone.Certo, tra le cinque sconfitte vi è anche il dolce ricordo di quella che venne definita da Jose Mourinho "La sconfitta più bella della mia carriera", partita che valse alL'Inter l'accesso alla finale di Champions poi vinta contro il Bayern Monaco nel 2010, ma nonostante ciò i precedenti preoccupano e non poco i nerazzurri, che giungono alla trasferta anche in un periodo di forma fisico e psicologico sicuramente non degno del palcoscenico in cui saranno immersi.

