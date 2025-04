L’Inter scappa il Barcellona la riacciuffa | 3-3 pirotecnico si decide tutto a San Siro

pirotecnico pareggio tra i nerazzurri e i blaugrana: la squadra di Inzaghi sempre in vantaggio, ma sempre raggiunta: si decide al ritornoSi deciderà tutto al ritorno. Barcellona e Inter regalano una partita dall'alto contenuto spettacolare, ma nessuna delle due squadre prevale sull'altra. scappa in avanti la formazione di Inzaghi, ma viene sempre ripresa da quella di Flick: sarà San Siro il tribunale della sentenza definitiva.L'Inter scappa, il Barcellona la riacciuffa: 3-3 pirotecnico, si decide tutto a San Siro (LaPresse) – Calciomercato.itPartenza a razzo dei nerazzurri che dopo appena 21 minuti di gioco sono già avanti 2-0: è straordinaria la rete di tacco di Thuram che dà inizio alle ostilità, ancora più bello la rovescia di Dumfries che sigla il raddoppio.Il Barcellona sembra essere sulle gambe, ma la classe di Yamal dà la scossa per rimettere i blaugrana nel match: è sua la rete del 2-1.

