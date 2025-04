L' Inter di Champions ha l’anima delle grandi squadre | solo una punta di piede nega l' impresa Ma è ansia Lautaro

Inter di Champions League ha ancora un'anima. Quella propria delle grandi squadre. Quella che si riaccende quando la posta in palio è la storia. Un 3-3 al Montjuic è bagaglio prezioso da imbarcare nel ritorno a Milano, anche per chi è sempre andato in vantaggio, anche per una squadra che si vede annullare la rete del 4-3 per una punta di piede. C'è una qualificazione ancora in gioco e soprattutto un'iniezione di fiducia dopo tre ko in fila. Ma c'è anche il pensiero doloroso: l'infortunio di Lautaro Martinez. A San Siro, il capitano, ci sarà?Lamine Yamal è un giocatore straordinario. Non c'erano dubbi neanche prima di questa notte. La rete dell'1-2 è una gemma preziosa, la giocata successiva che coglie la traversa lo è forse anche di più, almeno nel suo svolgimento. A 17 anni, prendere la tua squadra e riportarla in partita con l'esempio è cosa da pochissimi, forse senza precedenti se non parlando di un brasiliano soprannominato O'Rey.

