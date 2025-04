L’Intelligenza artificiale ha fame di energia e sete di acqua ma le alternative ci sono

energia (Iea) si è espressa sul tema del momento, L’Intelligenza artificiale. Secondo il Rapporto “Energy and AI”, entro la fine di questo decennio la corsa globale alla tecnologia richiederà un consumo energetico pari a quello del Giappone. E solo la metà potrà venire da fonti rinnovabili.I numeri dello Iea dicono che entro il 2030 il consumo di elettricità potrebbe “più che raddoppiare”. Negli Stati Uniti, ad esempio, il settore dell’elaborazione dati consumerà più elettricità di: acciaio, cemento, prodotti chimici e altri beni ad alto consumo energetico messi insieme. 🔗 Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS dell’17 aprile 2025Alla fine anche l’Agenzia internazionale per l’(Iea) si è espressa sul tema del momento,. Secondo il Rapporto “Energy and AI”, entro la fine di questo decennio la corsa globale alla tecnologia richiederà un consumo energetico pari a quello del Giappone. E solo la metà potrà venire da fonti rinnovabili.I numeri dello Iea dicono che entro il 2030 il consumo di elettricità potrebbe “più che raddoppiare”. Negli Stati Uniti, ad esempio, il settore dell’elaborazione dati consumerà più elettricità di: acciaio, cemento, prodotti chimici e altri beni ad alto consumo energetico messi insieme. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: Paolo Fusero ne ha parlato ad Atessa - L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: la Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, ha organizzato ad Atessa, un incontro dedicato a un tema di grande attualità. Nel solco della propria missione, che unisce il radicamento nei valori della cooperazione e della... 🔗chietitoday.it

AI Action Summit, l'Europa non ha le idee chiare su come spendere i miliardi sull'intelligenza artificiale - All'AI Action Summit la Commissione ha promesso un investimento consistente per grandi infrastrutture dedicate all'AI. Ma non bastano i soldi a salvare un progetto nebuloso 🔗wired.it

Intelligenza artificiale, Butti: “Il governo ha investito un miliardo. Lavoriamo alla digitalizzazione del Paese” - Sulle intelligenze artificiali “l’Italia ha progetti rilevanti, tra cui Colosseum di iGenius, Velvet di Almawave e Vitruvian-1 di ASC27. Si tratta di modelli italiani e addestrati in strutture italiane”. È quanto affermato dal sottosegretario all’innovazione Alessio Butti durante un’intervista a Il Giornale sulle IA e la loro influenza sul mercato. “DeepSeek ha dimostrato che si può sviluppare una Ia avanzata con costi di addestramento contenuti e maggiore efficienza energetica” ha spiegato Butti, anche se “probabilmente i costi sono stati comunque superiori a quelli dichiarati”, ma si ... 🔗secoloditalia.it

Cosa riportano altre fonti

FOCUS. L’AI ha fame di energia e sete di acqua, ma le alternative ci sono; L'intelligenza artificiale sostituirà 85 milioni di posti di lavoro nel 2025 e Samsung, Microsoft e Apple elimineranno questi posti di lavoro entro il 2027; Energia e data center: l’intelligenza artificiale ha fame di elettricità; L’intelligenza artificiale ha sempre più fame di chip: brillano i conti di TSMC. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Perché la legge di scala non funziona più. E il futuro dell’intelligenza artificiale diventa low cost - Le deludenti prestazioni dei nuovi large language model fanno pensare che la “legge di scala” si stia esaurendo: al posto di modelli sempre più grandi potrebbero emergere soluzioni più efficienti. Ma ... 🔗wired.it

AI e data center. Una fame di energia senza precedenti - AI e data center: un sistema affamato, potente e inarrestabile, che sta costringendo governi e aziende a rivedere in fretta le proprie strategie energetiche. 🔗key4biz.it

L’intelligenza artificiale? Sostituisce solo pigrizia, chi ha talento si svegli - Noi spesso viviamo nella noia. Esercitiamo mestieri e professioni che hanno uno spiccato registro ripetitivo. La noia come compagna di vita. La creatività è solo la fortunata eccezione. Professor Batt ... 🔗ilfattoquotidiano.it