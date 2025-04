L’Intelligenza artificiale è stupida perché le manca un cuore intelligente

Laverita.info - L’Intelligenza artificiale è stupida perché le manca un cuore intelligente In un convegno sull’opera del fisico Faggin, sono emersi i rischi legati alla superpotenza della tecnica rispetto all’umano. Con un segnale di speranza: se la nostra bussola resta la «scintilla d’amore», possiamo sopravvivere. 🔗 Laverita.info

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Intelligenza artificiale ed energia, i 5 numeri per capire quanto consumerà l'AI - Entro il 2030 i data center raddoppieranno i loro consumi di elettricità, ma l'AI potrebbe anche ottimizzare l'intero settore 🔗wired.it

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari. Mentre in Italia lo smartphone è bandito dalle classi, la Cina sceglie un approccio completamente diverso. Ecco quale. Corsi obbligatori di IA a Pechino (e non solo) Dal prossimo anno scolastico, le scuole primarie e secondarie di Pechino introdurranno corsi obbligatori di intelligenza artificiale (IA), con almeno otto ore annuali dedicate a questa materia. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

AI Intelligenza Artificiale: reclamo contro OpenAI anche per la privacy; A colloquio con Sam Altman: «ChatGpt? È incredibilmente stupida rispetto a quello che avremo presto»; ChatGpt è diventata «più stupida»? Le teorie degli utenti sulla regressione. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’intelligenza artificiale? Sostituisce solo pigrizia, chi ha talento si svegli - Professor Battiston, sta dicendo che l’intelligenza artificiale è uno stupendo abbattitore della noia mortale che a volte ci prende? L’intelligenza artificiale (che in verità non è poi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

La questione delle modelle create con l'intelligenza artificiale non ha nulla a che fare con l'evoluzione tecnologica - Il dibattito sulle modelle create con l'intelligenza artificiale ci riguarda molto ... e dal miglior esperto mondiale di previsioni, manca poco prima che i modelli AI si migliorino da soli e ... 🔗vogue.it

Intelligenza artificiale - Dove un tempo c’era il lungotermismo e l’attenzione nei confronti dei “rischi esistenziali” posti dall’intelligenza artificiale, oggi si sta facendo largo una scuola di pensiero che ... 🔗wired.it