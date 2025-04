L’insolita ricompensa per un tennista dopo aver vinto un challenge | lo trattano da eroe nazionale

Eliakim Coulibaly è il 22enne della Costa d'Avorio che per la prima volta nella carriera ha conquistato un titolo professionistico. In patria viene celebrato come sportivo d'eccezione dal governo. 🔗 Fanpage.it

Dopo gli abusi la ricompensa: un cioccolatino - Parlano fin troppo chiaro i fogli ritrovati dagli investigatori del Nucleo tutela donne e minori in un ripostiglio a casa del maestro di Milano. Almeno tre presunte vittime 🔗ilgiornale.it

Atp Madrid, Berrettini si ritira dopo un set: Draper agli ottavi. Il tennista romano: «Inutile rischiare» - Ancora problemi all’addome per Matteo Berrettini, che è stato è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. L’azzurro ha disputato un set alla pari (perso al tie break), ma dopo un’ora di gioco ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Da valutare ora le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia che inizieranno il prossimo 7 maggio. 🔗open.online

Il tennista Max Purcell sospeso 18 mesi per doping: si era auto-denunciato dopo un’iniezione di vitamine - Un nuovo caso di doping si abbatte sul mondo del tennis. L’australiano Max Purcell ha accettato una sospensione di 18 mesi dopo essere risultato positivo a un test antidoping. La notifica della violazione era arrivata lo scorso dicembre e ora Purcell perderà i risultati e i premi in denaro dalla data della prima violazione (16 dicembre 2023) al primo successivo campione negativo, fornito il 3 febbraio 2024. 🔗ilfattoquotidiano.it