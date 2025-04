L’inflazione torna a salire | più 02% ad aprile più 2% su base annua L’allarme di Assoutenti | Una stangata per le famiglie

L’inflazione. Ed è comprensibile, visto che ad aprile 2025, secondo le stime preliminari, L’inflazione è aumentata dello 0,2% su base mensile e del 2,0% su base annua, rispetto al +1,9% registrato nel mese precedente.Pesa il carrello della spesaA spingerla verso l’alto l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, cresciti da +2,1% a +2,6. Secondo l’istituto di statistica l’accelerazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi degli energetici regolamentati (da +27,2% a +32,9%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +4,4%), ma anche all’aumento del ritmo di crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +3,3% a +4,2%) e lavorati (da +1,9% a +2,3%). 🔗 Lanotiziagiornale.it - L’inflazione torna a salire: più 0,2% ad aprile, più 2% su base annua. L’allarme di Assoutenti: “Una stangata per le famiglie” Mentre il governo di Giorgia Meloni celebra la crescita dello 0,3% del Pil, non è altrettanto pronto a commentare i dati Istat (preoccupanti) sul. Ed è comprensibile, visto che ad2025, secondo le stime preliminari,è aumentata dello 0,2% sumensile e del 2,0% su, rispetto al +1,9% registrato nel mese precedente.Pesa il carrello della spesaA spingerla verso l’alto l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, cresciti da +2,1% a +2,6. Secondo l’istituto di statistica l’accelerazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi degli energetici regolamentati (da +27,2% a +32,9%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +4,4%), ma anche all’aumento del ritmo di crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +3,3% a +4,2%) e lavorati (da +1,9% a +2,3%). 🔗 Lanotiziagiornale.it

