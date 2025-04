L’inferno di fuoco minaccia Gerusalemme allarme di Netanyahu L’ipotesi sulla matrice dolosa | i sospetti e le accuse – I video

Gerusalemme, potrebbero presto raggiungere la città. È l’allarme lanciato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio trasmesso dalle tv del Paese. «Il vento da ovest potrebbe facilmente spingere l’incendio verso i quartieri periferici di Gerusalemme, o addirittura all’interno della città stessa». L’ipotesi più accreditata, al momento, è che a causare gli incendi sarebbe stato il rapido aumento della temperatura, combinato con le forti correnti d’aria che alimentano i roghi. Dai suoi canali Telegram, Hamas incita i palestinesi a «bruciare tutto ciò che riescono». Mentre da Tel Aviv il figlio del premier Netanyahu, Yair, rilancia il sospetto che possano essere stati gli stessi coloni israeliani.Il figlio del premier: «Spero c’entrino solo gli arabi, senza la collaborazione del nostro popolo»«C’è qualcosa di sospetto», ha scritto Yair Netanyahu su Telegram. 🔗 Gli incendi, che da stamattina imperversano sulle colline intorno a, potrebbero presto raggiungere la città. È l’lanciato dal premier israeliano Benjaminin unmessaggio trasmesso dalle tv del Paese. «Il vento da ovest potrebbe facilmente spingere l’incendio verso i quartieri periferici di, o addirittura all’interno della città stessa».più accreditata, al momento, è che a causare gli incendi sarebbe stato il rapido aumento della temperatura, combinato con le forti correnti d’aria che alimentano i roghi. Dai suoi canali Telegram, Hamas incita i palestinesi a «bruciare tutto ciò che riescono». Mentre da Tel Aviv il figlio del premier, Yair, rilancia il sospetto che possano essere stati gli stessi coloni israeliani.Il figlio del premier: «Spero c’entrino solo gli arabi, senza la collaborazione del nostro popolo»«C’è qualcosa di sospetto», ha scritto Yairsu Telegram. 🔗 Open.online

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Minaccia di darsi fuoco per non andare a processo e si ferisce con un coltellaccio: bloccato dalla polizia - Monza – Un uomo è stato bloccato dalla polizia mentre minacciava di darsi fuoco all’interno del suo appartamento in via Vespucci a Monza, perché non voleva sottoporsi al processo per danneggiamento aggravato. Tutto è successo mercoledì mattina, poche ore prima dell’udienza con rito direttissimo che lo vedeva imputato per aver devastato, la sera precedente, una struttura sanitaria. I poliziotti erano andata a casa sua per prelevarlo e condurlo al Tribunale di Monza, ma lui si è barricando minacciando di volersi togliere la vita. 🔗ilgiorno.it

Inferno di fuoco tra Caivano e Marcianise: incendio in una fabbrica di prodotti chimici - In fiamme un’azienda di prodotti chimici nella zona industriale di Marcianise-Caivano. Oggi, 9 aprile, un vasto incendio si è sviluppato in zona Pascarola, tra le province di Napoli e Caserta. La nube sprigionata dalla combustione è visibile anche a chilometri di distanza. Inferno di fuoco tra Caivano e Marcianise: incendio in una fabbrica di prodotti […] L'articolo Inferno di fuoco tra Caivano e Marcianise: incendio in una fabbrica di prodotti chimici sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Inferno di fuoco tra Caivano e Marcianise: incendio in una fabbrica di prodotti chimici - In fiamme un’azienda di prodotti chimici nella zona industriale di Marcianise-Caivano. Oggi, 9 aprile, un vasto incendio si è sviluppato in zona Pascarola, tra le province di Napoli e Caserta. La nube sprigionata dalla combustione è visibile anche a chilometri di distanza. Inferno di fuoco tra Caivano e Marcianise: incendio in una fabbrica di prodotti […] L'articolo Inferno di fuoco tra Caivano e Marcianise: incendio in una fabbrica di prodotti chimici sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Brucia Israele, Hamas minaccia: «Incendiate tutto, boschi e case»; Bruciate tutto. La minaccia di Hamas è stata seguita: Gerusalemme circondata dalle fiamme; Il momento esatto in cui Trump minaccia l'inferno per Gaza. Se Hamas sospende il rilascio degli ostaggi; Rubio in visita a Gerusalemme, Netanyahu: Se ostaggi non tornano si scatena l'inferno - A Monaco incontro segreto tra israeliano Saar e omologo egiziano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inferno di fiamme a Gerusalemme: è emergenza nazionale. Hamas: "Bruciate tutto" - Le fiamme hanno raggiunto strade e autostrade provocandone la chiusura, gli automobilisti sono stati costretti ad abbandonare i mezzi per mettersi in salvo ... 🔗msn.com

Inferno di fuoco a Gerusalemme, l’ipotesi dolo e l’appello di Hamas - Israele, incendio sulle colline di Gerusalemme, Katz dichiara emergenza nazionale, il messaggio di Hamas: "Bruciate tutto, boschi e case dei coloni" - VIDEO ... 🔗informazione.it

"Bruciate tutto". La minaccia di Hamas è stata seguita: Gerusalemme circondata dalle fiamme - Da alcuni utenti sui social network gli incendi vengono definiti 'Fiamme del diluvio', in allusione al nome dato da Hamas al massacro del 7 ... 🔗huffingtonpost.it