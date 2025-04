Linea T2 Bergamo-Villa d’Almé | lunedì via al cantiere per lo spostamento dei sottoservizi in via Corridoni

Bergamo. A partire da lunedì 5 maggio via Corridoni, nel tratto compreso fra via Bronzetti e via Bianzana, e Piazzale Loverini a Bergamo saranno interessati dai cantieri per lo spostamento dei sottoservizi propedeutici alla realizzazione della nuova Linea tramviaria T2 Bergamo – Villa d'Almé.Per questo motivo, secondo l'ordinanza resa nota dal Comune di Bergamo, dalle 9 del 5 maggio e fino alle 19 del 12 luglio, sono previste le seguenti variazioni alla viabilità: in Piazzale Loverini, nel tratto compreso tra via Corridoni e il civico 7, è istituito il divieto di transito e di sosta permanente, con rimozione forzata ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell'impresa; in via Corridoni, nel tratto compreso tra via Bronzetti e via Bianzana, è previsto un restringimento della carreggiata con realizzazione di una corsia per ogni senso di marcia e deviazione dei flussi di veicoli, in alternativa, sulla semicarreggiata non interessata dal cantiere, con il limite massimo di velocità di 30 Kmh.

