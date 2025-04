L’industria militare dell’Ucraina entra nei piani dell’Ue per la sicurezza

entra nella filiera industriale della difesa europea. È un segnale politico e strategico che parla di integrazione, deterrenza e visione a lungo termine. In un mondo che si riarma, l’Unione prova a rispondere non solo con fondi, ma con un modello: quello di una difesa condivisa, tecnologicamente avanzata e fondata sulla cooperazione transnazionale. La Commissione europea ha annunciato questo finanziamento nel quadro dell’edizione 2024 dello «European Defence Fund (Edf)», lo strumento principe dell’Unione europea per sostenere la cooperazione industriale e tecnologica nel settore della difesa. I fondi serviranno a sviluppare tecnologie avanzate in ambiti strategici come la mobilità delle forze, la difesa anti-drone, i sistemi autonomi e i materiali stealth di nuova generazione. 🔗 Linkiesta.it - L’industria militare dell’Ucraina entra nei piani dell’Ue per la sicurezza La Commissione europea ha mobilitato novecentodieci milioni di euro nel 2024 per colmare i vuoti strategici della difesa comune. Ma la vera notizia è che, per la prima volta, anche l’Ucrainanella filiera industriale della difesa europea. È un segnale politico e strategico che parla di integrazione, deterrenza e visione a lungo termine. In un mondo che si riarma, l’Unione prova a rispondere non solo con fondi, ma con un modello: quello di una difesa condivisa, tecnologicamente avanzata e fondata sulla cooperazione transnazionale. La Commissione europea ha annunciato questo finanziamento nel quadro dell’edizione 2024 dello «European Defence Fund (Edf)», lo strumento principe dell’Unione europea per sostenere la cooperazione industriale e tecnologica nel settore della difesa. I fondi serviranno a sviluppare tecnologie avanzate in ambiti strategici come la mobilità delle forze, la difesa anti-drone, i sistemi autonomi e i materiali stealth di nuova generazione. 🔗 Linkiesta.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Industria italiana protagonista nella ricostruzione dell'Ucraina, evento a Roma nel 2025 - L'industria italiana conferma il proprio impegno nella ricostruzione dell'Ucraina. È fondamentale proseguire senza esitazioni nel percorso intrapreso tre anni fa, con determinazione e unità insieme ai nostri partner internazionali". La vicepresidente per l'export e l'attrazione degli investimenti di Confindustria, Barbara Cimmino, lo ha indicato intervenendo all'evento preparatorio sulla dimensione del settore privato in vista della Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina, che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025. 🔗quotidiano.net

Ucraina, Zelensky rimuove dall’incarico il capo dell’amministrazione militare di Sumy - Volodymyr Zelensky ha sollevato dall’incarico Volodymyr Artyukh, capo dell’amministrazione militare della regione di Sumy, teatro domenica 13 aprile di un violento attacco missilistico russo che ha causato la morte di 35 persone e ferito centinaia di civili. I media ucraini hanno riportato che tra le cause dell’attacco ci sarebbe stata anche una cerimonia ufficiale organizzata in uno degli edifici colpiti, evento che, secondo il sindaco di Konotop Artem Semenikhin, ha contribuito a rendere l’area un bersaglio. 🔗lettera43.it

Palazzo Chigi: «Nessuna partecipazione dell’Italia a un’eventuale forza militare in Ucraina» - Dopo la riunione convocata da Giorgia Meloni alla vigilia della sua partecipazione al Vertice sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina in programma a Parigi, una nota di Palazzo Chigi precisato che «non è prevista alcuna partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno». Nel corso della riunione, spiega la nota, «è stato riaffermato l’impegno alla costruzione, insieme ai partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti, di garanzie di sicurezza solide ed efficaci per l’Ucraina che trovino fondamento nel contesto euroatlantico», sulla base di un modello che in parte possa ... 🔗lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Arsenale europeo | L’industria militare dell’Ucraina entra nei piani dell’Ue per la sicurezza; L'Ucraina è il più grande importatore di armi al mondo, ma punta ad aumentare la produzione interna; Le startup dell'Ucraina che hanno reinventato il modo di fare la guerra; Le notizie di giovedì 24 aprile sulla guerra in Ucraina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Investire nell’industria della difesa ucraina invece che aiutare la pace e mettere soldi per la ricostruzione (Andrea Puccio) - Di fronte alla carenza di armamenti in Europa, sempre più paesi della regione stanno considerando di cambiare la strategia di sostegno militare al regime di Kiev, scegliendo di investire nell’industri ... 🔗farodiroma.it

Uniti su affari e Ucraina, e pazienza per la democrazia. Cosa c'è in ballo tra Meloni e Erdogan - Mentre in patria Erdogan porta l'attacco alla democrazia a un livello senza precedenti, a Roma ha chiuso con la premier una serie di corposi accordi, ... 🔗huffingtonpost.it

Droni russi su tutta l'Ucraina: un morto a Kharkiv, in fiamme deposito militare russo a Murom - Almeno una persona è stata uccisa e più di 40 ferite in attacchi russi sulle città ucraine di Dnipro e Kharkiv. In Russia, un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio in un deposito bellico a ... 🔗msn.com