L’incoerenza di Kyrgios | attacca Sinner ma difende l’amico Purcell che si è auto-denunciato per doping

Kyrgios non si è mai risparmiato nel criticare Jannik Sinner riguardo al caso Clostebol, con continui attacchi e frecciatine lanciate sui social network. Era già ovvio come dietro le sue accuse all’italiano non ci fosse nessuna motivazione nobile: la questione che ha coinvolto Sinner non c’entra nulla con la vera lotta al doping. Kyrgios attaccava Sinner per avere notorietà e per un odio personale. La dimostrazione è arrivata oggi, quando l’australiano ha mostrato tutta la sua incoerenza sul tema doping commentando la sospensione rimediata dal connazionale Max Purcell, condannato ieri dall’Itia a 18 mesi di stop forzato.“Onestamente, ma quanto è ridicola la sospensione di Purcell? Vitamine? Possiamo davvero giustificarla? Oppure possiamo semplicemente ammettere che l’intero sistema è fallito?”, ha scritto l’australiano su X. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - L’incoerenza di Kyrgios: attacca Sinner, ma difende l’amico Purcell che si è auto-denunciato per doping Nicknon si è mai risparmiato nel criticare Jannikriguardo al caso Clostebol, con continui attacchi e frecciatine lanciate sui social network. Era già ovvio come dietro le sue accuse all’italiano non ci fosse nessuna motivazione nobile: la questione che ha coinvoltonon c’entra nulla con la vera lotta alvaper avere notorietà e per un odio personale. La dimostrazione è arrivata oggi, quando l’australiano ha mostrato tutta la sua incoerenza sul temacommentando la sospensione rimediata dal connazionale Max, condannato ieri dall’Itia a 18 mesi di stop forzato.“Onestamente, ma quanto è ridicola la sospensione di? Vitamine? Possiamo davvero giustificarla? Oppure possiamo semplicemente ammettere che l’intero sistema è fallito?”, ha scritto l’australiano su X. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

