It.insideover.com - L’importanza dell’Asia per il futuro della Chiesa cattolica

Papa Francesco ha effettuato il viaggio più lungo del suo Pontificato, nonché uno degli ultimi, in Asia: un tour di 12 giorni nell’estate del 2024 tra Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore, con oltre 20mila miglia percorse e molteplici incontri tenuti in un clima tropicale. Soltanto pochi mesi prima Bergoglio era stato il primo Santo Padre a visitare la Mongolia, in un’altra trasferta asiatica densa di significati.“Sono stato nel cuoree mi ha fatto bene. Fa bene entrare in dialogo con quel grande continente, coglierne i messaggi, conoscerne la sapienza, il modo di guardare le cose, di abbracciare il tempo e lo spazio”, avrebbe poi dichiarato il Pontefice per sottolineareche lanutre nei confronti, uno dei pochi luoghi in cui si registra una crescita sia in termini di fedeli battezzati che di vocazioni religiose (ne abbiamo parlato qui). 🔗 It.insideover.com