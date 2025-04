“L’impensabile stava accadendo” | il racconto della prima vittima al nuovo processo contro Weinstein

prima testimone al nuovo processo contro il produttore, ha rivissuto davanti alla giuria l'aggressione sessuale subita nel 2006. L'ex magnate di Hollywood rischia una nuova condanna. 🔗 Miriam Haley,testimone alil produttore, ha rivissuto davanti alla giuria l'aggressione sessuale subita nel 2006. L'ex magnate di Hollywood rischia una nuova condanna. 🔗 Fanpage.it

“Un’infezione mi stava divorando il ginocchio, avevo dei buchi e ho rischiato l’amputazione”: il racconto di Ribery - “Ho perso il ritmo per salvaguardarmi”. L’ex giocatore del Bayern Monaco, Frank Ribery, ha dato l’addio al calcio nel 2022 quando vestiva la maglia della Salernitana. In un’intervista concessa a L’Èquipe, l’ex ala francese ha parlato dei motivi per cui ha lasciato il calcio. La voglia di giocare non l’aveva persa, ma un’infezione al ginocchio l’ha costretto a ritirarsi: “Era così grave che mi sono ritrovato con dei buchi nella gamba. 🔗ilfattoquotidiano.it

“E’ stato uno dei cani sopravvissuti ad indicarci il corpo di Gene Hackman, pensavamo volesse giocare e invece ci stava indicando qualcosa”: il racconto dei soccorritori - Uno dei due cani sopravvissuti di Gene Hackman ha avuto un ruolo fondamentale nella scoperta del corpo del suo padrone. Il 95enne premio Oscar e sua moglie 65enne Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe il mese scorso insieme ad uno dei loro tre cani, Zinna. Gli altri due cani della coppia, Bear e Nikkita, invece, sono stati trovati vivi, mentre correvano per la proprietà. 🔗ilfattoquotidiano.it

Greta Scarano: «In La vita da grandi racconto la normalità della diversità. Ma l’autismo non è il centro del film, è una parte, esattamente come lo è per chi vive questa condizione, non lo definisce nella sua interezza» - Per il suo debutto alla regia Greta Scarano ha fortemente voluto come protagonista Yuri Tuci, nello spettro autistico. In questa intervista doppia ci portano nel loro mondo. Tra senso di responsabilità, rivincite e rapporti che salvano 🔗vanityfair.it