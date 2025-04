Liliana Resinovich la svolta è nei telefoni | Emergono nuovi dati

«Seguivo la vicenda già prima che Visintin fosse indagato. Ora, con i nuovi sviluppi, stiamo aspettando di poter visionare tutto il materiale raccolto». A dirlo è Michele Vitiello, esperto di informatica forense, tra i consulenti nominati dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta nel gennaio 2022 in un'area verde a Trieste, un mese dopo la sua scomparsa. Visintin è attualmente indagato con l'accusa di omicidio."Le tecnologie attuali consentono analisi più approfondite"Vitiello spiega che sarà possibile esaminare ogni elemento multimediale del caso: «Qualsiasi accertamento sui cellulari di Liliana, di Visintin o di Sterpin, sulle celle, tabulati, videosorveglianza: potremo assistere e fare le nostre analisi». La Procura ha dato incarico a un proprio consulente per nuove verifiche sui telefoni, con operazioni in programma dal 9 maggio.

Liliana Resinovich, parla il marito dopo la svolta del caso: «Ora devono essere sentiti tutti i parenti. Io non ho niente da nascondere» - «Tutte le persone che hanno ruotato attorno alla vita di Liliana, come familiari e vicini di casa, devono essere sentite. Chiedo di essere sentito, non ho niente da nascondere. Ma voglio che venga fatto anche sulle altre persone. Tutti devono giustificare determinati atteggiamenti». Sono le parole di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. 🔗open.online

Liliana Resinovich, indagato il marito: la svolta da una nuova perizia. Cosa sappiamo - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati ad aprile 2025. La svolta è arrivata dopo che il Gip Luigi Dainotti aveva disposto nuove e approfondite indagini. Fondamentali i risultati della consulenza medico legale che ha smontato l'ipotesi del suicidio della donna. 🔗tg24.sky.it

Svolta nel delitto di Liliana Resinovich: indagato il marito. Prove nella casa di Sebastiano Visintin (video) - C’è una svolta nell’inchiesta sul delitto di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, ormai definitivamente considerata vittima di un omicidio e non suicida. Secondo quando annunciato ieri sera dal programma “Quarto Grado“, su Rete4, il marito della donna, Sebastiano Visintin, è finito ufficialmente nel registro degli indagati per l’omicidio della moglie. 🔗secoloditalia.it

