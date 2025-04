Liegi-Bastogne-Liegi il ciclismo fa bene a Rai 2 | ecco le cifre

Vola il ciclismo con Giulio Ciccone che, certo, non ha vinto la mitica Liegi-Bastogne-Liegi, ma si è piazzato secondo dietro solo al nuovo "cannibale" Tadej Pogacar, che per la terza volta ha trionfato in questa classica tra le più importanti della stagione. Il 30enne chietino non ha impensierito il campionissimo sloveno, che a 34,5 km dall'arrivo è partito da solo salutando definitivamente il resto del gruppo, ma ha comunque tenuto alti i colori italiani che sono tornati finalmente protagonisti in queste gare e mancavano dalla Milano-Sanremo di marzo in cui a brillare sul podio era stato Filippo Ganna. Rai 2 ha trasmesso in diretta gli ultimi 45 km della gara nel pomeriggio di domenica coinvolgendo una media di 570mila spettatori col 5% di share e picchi del 6.

