Liceo Volta occupato | Governo liberticida

Volta occupato", lo rimarrà fino a domani. Il blitz alle porte del Liceo scientifico di via Benedetto Marcello è scattato ieri mattina, al suono della campanella. Assemblea, votazione e trattative tra il collettivo, la Digos e la preside, Patrizia Cocchi. Col Volta - e dopo il Leonardo Da Vinci - salgono a cinque le scuole occupate quest’anno, Questa Volta però al centro delle proteste non ci sono problemi interni alla scuola o l’edilizia carente. "Non vuole essere una lamentela per com’è gestita, non ce l’abbiamo né con la dirigente, né con professori e personale – premettono dal collettivo –. Il tema è tutto politico ed estero". Nel mirino degli studenti è finito il Decreto Sicurezza. Nei mesi scorsi c’era già stata una cogestione, "ma questa Volta è diverso – sottolinea Mattia, il portavoce –. 🔗 Ilgiorno.it - Liceo Volta occupato: "Governo liberticida" ", lo rimarrà fino a domani. Il blitz alle porte delscientifico di via Benedetto Marcello è scattato ieri mattina, al suono della campanella. Assemblea, votazione e trattative tra il collettivo, la Digos e la preside, Patrizia Cocchi. Col- e dopo il Leonardo Da Vinci - salgono a cinque le scuole occupate quest’anno, Questaperò al centro delle proteste non ci sono problemi interni alla scuola o l’edilizia carente. "Non vuole essere una lamentela per com’è gestita, non ce l’abbiamo né con la dirigente, né con professori e personale – premettono dal collettivo –. Il tema è tutto politico ed estero". Nel mirino degli studenti è finito il Decreto Sicurezza. Nei mesi scorsi c’era già stata una cogestione, "ma questaè diverso – sottolinea Mattia, il portavoce –. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Occupato il liceo Volta di Milano: studenti in protesta contro Ddl sicurezza, riarmo e Cpr - Il liceo scientifico Volta di Milano è stato occupato oggi. Lo scientifico di via Benedetto Marcello è la quinta scuola milanese occupata dall'inizio del 2025 dopo il Manzoni, il Severi Correnti, il Leonardo da Vinci e il Vittorini. Il collettivo studentesco del liceo ha fatto sapere che le... 🔗milanotoday.it

Occupato il liceo Manzoni di Milano: centinaia di studenti in protesta - Il liceo Manzoni di Milano apre una nuova stagione di occupazioni delle scuole superiori meneghine. L'istituto di via Orazio è stato occupato a partire dalle prime ore di lunedì 10 febbraio, come riportato dal Corriere. Gli studenti, a centinaia, hanno votato per l'azione durante un'assemblea. ... 🔗milanotoday.it

Occupato anche il Liceo Arcangeli: studenti in protesta e striscioni - Due nuove occupazioni in città. Dopo le proteste negli istituti Copernico e Minghetti, a essersi mobilitati sono gli studenti e le studentesse del Liceo Arcangeli, che tra lunedì e martedì hanno occupato i rispettivi istituti. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday Per quanto... 🔗bolognatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liceo Volta occupato: Governo liberticida; Milano, occupato dopo tre anni il liceo Volta: «Ci mobilitiamo contro il Ddl sicurezza». Stop alle lezioni fino a mercoledì; Occupato il liceo Volta, è il quinto da gennaio: “Protestiamo contro il Ddl Sicurezza e i Cpr”; Occupato il liceo Cavour, dopo il Plinio e l'Albertelli ancora proteste degli studenti: «Siamo campi di battaglia politica». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Liceo Volta occupato: "Governo liberticida" - È la quinta mobilitazione degli studenti nelle scuole di Milano, dopo il Leonardo "Nessun problema interno, nel mirino il Decreto Sicurezza, carceri e Cpr". 🔗ilgiorno.it

Occupato il liceo Volta, è il quinto da gennaio: “Protestiamo contro il Ddl Sicurezza e i Cpr” - In programma assemblee e attività con esperti su temi sociali. La protesta proseguirà fino a domani ... 🔗milano.repubblica.it

Milano, occupato dopo tre anni il liceo Volta: «Ci mobilitiamo contro il Ddl sicurezza». Stop alle lezioni fino a mercoledì - Gli studenti hanno dato il via all'occupazione dopo una votazione in cui, spiegano, «i contrari erano solo una decina». La manifestazione è lagata a motivi politici: «Il decreto riduce la libertà di m ... 🔗milano.corriere.it