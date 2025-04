Libri | uscito ‘Anni in testacoda’ di Massimo Cecchini

Massimo Cecchini, giornalista classe 1961 con alle spalle una lunga militanza nella Gazzetta dello Sport ora dedicato anima e corpo alla letteratura: prima con il romanzo ‘Il bambino’ – candidato nel 2023 al Premio Strega – e oggi con ‘Anni in testacoda’ (uscito la scorsa settimana con Fallone editore), nel quale mette in versi l’eterno conflitto tra ciò che si era, quanto si è diventati e quel che si sarebbe potuti essere. “Passare alla poesia dopo il romanzo non è stato un percorso programmato” spiega a LaPresse “è stato un bisogno diverso, nuovo”.Il titolo richiama la più nota sbandata delle automobili, nella quale cioò che è davanti finisce dietro e viceversa. 🔗 Lapresse.it - Libri: uscito ‘Anni in testacoda’ di Massimo Cecchini “La narrativa è qualcosa che puoi modificare, adattare alla situazione, su cui puoi mentire. Nella poesia no: puoi velare, usare metafore ma mentire non avrebbe senso. È la lingua della vita segreta”. Parola di, giornalista classe 1961 con alle spalle una lunga militanza nella Gazzetta dello Sport ora dedicato anima e corpo alla letteratura: prima con il romanzo ‘Il bambino’ – candidato nel 2023 al Premio Strega – e oggi coninla scorsa settimana con Fallone editore), nel quale mette in versi l’eterno conflitto tra ciò che si era, quanto si è diventati e quel che si sarebbe potuti essere. “Passare alla poesia dopo il romanzo non è stato un percorso programmato” spiega a LaPresse “è stato un bisogno diverso, nuovo”.Il titolo richiama la più nota sbandata delle automobili, nella quale cioò che è davanti finisce dietro e viceversa. 🔗 Lapresse.it

