lg ultragear 32g810sa e lg ultragear oled 34gx90sa ecco i primi monitor ultragear con webos

LG Electronics introduce sul mercato italiano igaming della seriedotati del sistema operativo, LGe LG.Grazie all’introduzione di24, sistema operativo già apprezzato sugli smart TV LG, i nuovidiventano i dispositivi ideali per chi è alla ricerca di un’esperienza multimediale completa e senza compromessi: non solo offrono le caratteristiche hardware e software ideali per esperienze di gioco di alto livello, ma funzionano come dei veri e propri hub per l’home entertainment, consentendo di accedere a tutti i servizi di streaming senza pc o set-top box, offrendo così una soluzione all-in-one per un intrattenimento a tutto tondo. Una delle app introdotte più recentemente su, per esempio, è l’app di Xbox, che consente ai possessori di dispositivi LG con23 di accedere ai giochi Xbox senza necessità di una console esterna. 🔗 Game-experience.it