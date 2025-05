LG UltraGear 32G810SA e LG UltraGear OLED 34GX90SA ecco i primi monitor Ultragear con webOS

LG Electronics introduce sul mercato italiano i primi monitor gaming della serie Ultragear dotati del sistema operativo webOS, LG Ultragear 32G810SA e LG Ultragear OLED 34GX90SA. Grazie all'introduzione di webOS 24, sistema operativo già apprezzato sugli smart TV LG, i nuovi monitor diventano i dispositivi ideali per chi è alla ricerca di un'esperienza multimediale completa e senza compromessi: non solo offrono le caratteristiche hardware e software ideali per esperienze di gioco di alto livello, ma funzionano come dei veri e propri hub per l'home entertainment, consentendo di accedere a tutti i servizi di streaming senza pc o set-top box, offrendo così una soluzione all-in-one per un intrattenimento a tutto tondo. Una delle app introdotte più recentemente su webOS, per esempio, è l'app di Xbox, che consente ai possessori di dispositivi LG con webOS 23 di accedere ai giochi Xbox senza necessità di una console esterna.

LG UltraGear OLED 27GX790A, annunciato il nuovo monitor da gaming - LG Electronics (LG) introduce sul mercato italiano il nuovo monitor gaming LG UltraGear OLED 27GX790A, il modello che offre la perfetta combinazione tra tecnologia, prestazioni e design per un’esperienza di gioco senza paragoni. Questo nuovo monitor arricchisce la gamma di monitor gaming LG UltraGear OLED con funzionalità pensate per i gamer più esigenti. Tra le novità più interessanti del nuovo UltraGear c’è la frequenza di aggiornamento a 480Hz, raddoppiata rispetto all’attuale modello da 27 pollici OLED in gamma (27GS93QE), che garantisce un gameplay incredibilmente veloce, reattivo e ... 🔗game-experience.it

LG UltraGear 45GX950A: il primo monitor gaming OLED con risoluzione 5K2K - LG Electronics ha presentato sul mercato italiano il nuovo 45GX950A, il primo monitor gaming OLED al mondo con risoluzione 5K2K (5.120 x 2.160). Scendendo nel dettaglio, il nuovo modello di LG UltraGear della serie GX9 è caratterizzato da un display OLED curvo (800R) da 45” con risoluzione... 🔗europa.today.it

