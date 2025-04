Lezione informativa | Manovre salvavita pediatriche

Lezione informativa sulle Manovre salvavita pediatriche e Sonno Sicuro. 🔗 Padovaoggi.it - Lezione informativa: "Manovre salvavita pediatriche" Il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, organizza in collaborazione con il Comune di Villafranca Padovana e l’Associazione culturale PerCorsi Università del Tempo Libero, per il giorno martedì 6 maggio 2025, unasullee Sonno Sicuro. 🔗 Padovaoggi.it

Lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche - SHANGRI-LA Centro YOGA & PILATES Associazione Sportivo Dilettantistica e di Promozione Sociale, organizza in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, per il giorno sabato 15 marzo 2025, una lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro. Il... 🔗padovaoggi.it

Manovre salvavita. La lezione gratuita - Croce rossa italiana organizza per lunedì 7 una lezione sulle manovre salvavita pediatriche. L’incontro si svolgerà dalle 20.45 alle 22.30 in Municipio e spiegherà cosa fare in caso di emergenza. La lezione è aperta a tutti i cittadini, dai genitori ai nonni, dagli zii ai baby-sitter, o chiunque desideri acquisire queste competenze essenziali. Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione al sito https://forms. 🔗ilgiorno.it

Colliano, volontari delle associazioni Hariba e Deca per promuovere le manovre salvavita - Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa)- Due associazioni no profit, Hariba e Deca insieme per promuovere la cultura delle manovre salvavita e informare la popolazione. È l’iniziativa solidale che si terrà in piazza Epifani a Colliano, domenica 27 aprile a partire dalle ore 11. L’evento, promosso dall’associazione no profit Hariba fondata dai genitori del piccolo Araldo Baglivo, un bimbo di 8 anni, disabile dal 2017 a causa di un intervento chirurgico di criptorchidismo andato male e che lo costringe a vivere in stato vegetativo sin dall’età di un anno, vedrà al centro dell’incontro ... 🔗anteprima24.it

Manovre salvavita. La lezione gratuita - Croce rossa italiana organizza per lunedì 7 una lezione sulle manovre salvavita pediatriche. L’incontro si svolgerà dalle 20.45 alle 22.30 in Municipio e spiegherà cosa fare in caso di emergenza. 🔗msn.com

Manovre salvavita, al via lezioni gratuite

Manovre salvavita: cosa fare o evitare in caso di malore - A fare chiarezza sulle manovra salvavita più opportune, al centro dell’attenzione dopo il malore del calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove, è Oriano Mecarelli, presidente della Fondazione ... 🔗msn.com