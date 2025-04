L’ex campione del Newcastle torna in città e si mette a suonare in strada | “È un sogno che si avvera”

Newcastle. L'argentino è tornato in Inghilterra ed ha deciso di mettersi a suonare e a cantare in una piazza al centro della città: "È un sogno che si avvera". 🔗 Jonas Gutierrez è stato per quasi sette stagioni un calciatore del. L'argentino èto in Inghilterra ed ha deciso dirsi ae a cantare in una piazza al centro della: "È unche si avvera". 🔗 Fanpage.it

