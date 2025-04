L' evoluzione umana è stata questione di tempismo

evoluzione. L’evento culminante fu il sollevamento della Penisola Arabica, un lento rigonfiamento della superficie che chiuse definitivamente il braccio di mare noto come Tetide, separandolo nei bacini odierni del Mediterraneo e del Mare Arabico. In quel momento, Asia e Africa si trovarono unite da un ponte terrestre attraverso Anatolia e Arabia. 🔗 Ilfoglio.it - L'evoluzione umana è stata questione di tempismo Cinquanta o sessanta milioni di anni fa, qualcosa di invisibile agli occhi ma potentissimo cominciò a muoversi sotto la crosta terrestre. Una lastra oceanica scivolò verso il basso, nel mantello, innescando un processo geodinamico profondo: una corrente convettiva che, come un nastro trasportatore, spinse rocce incandescenti verso l’alto. Trenta milioni di anni dopo, quella colonna di materiali risaliti dalle viscere del pianeta avrebbe modificato per sempre la geografia del mondo antico e, con essa, il corso dell’. L’evento culminante fu il sollevamento della Penisola Arabica, un lento rigonfiamento della superficie che chiuse definitivamente il braccio di mare noto come Tetide, separandolo nei bacini odierni del Mediterraneo e del Mare Arabico. In quel momento, Asia e Africa si trovarono unite da un ponte terrestre attraverso Anatolia e Arabia. 🔗 Ilfoglio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Giampaolo pre Lecce Milan: «Problemi? Non è mai stata una questione di grinta, bensì il dilemma è quella» - Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, in vista della sfida di Serie A contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso Marco Giampaolo, allenatore dei pugliesi, ha parlato in conferenza stampa in vista di Lecce Milan. PROBLEMI – «Il problema del gol si è evidenziato a momenti. Chiaramente riaffiora quando non vinci. Darei al problema del gol […] 🔗calcionews24.com

L’evoluzione umana si arricchisce di un nuovo capitolo ed è ancora più complessa di quanto pensiamo - Per lungo tempo si è creduto che l’Homo sapiens discendesse da un’unica linea continua di antenati. Tuttavia, una nuova ricerca dell’Università di Cambridge rivela che la nostra storia è molto più complessa: gli esseri umani moderni non derivano da una sola popolazione, ma dalla fusione di almeno due gruppi distinti. Questa scoperta riscrive il nostro albero genealogico e solleva nuove domande sul ruolo delle interazioni genetiche nell’evoluzione della nostra specie. 🔗cultweb.it

Ricerca, è “scritto” nel patrimonio genetico un capitolo nascosto dell’evoluzione umana - È scritto nel Dna un capitolo nascosto dell’evoluzione umana: racconta che all’origine degli esseri umani moderni ci sono state non una, ma due popolazioni diverse, che si sono separate circa 1,5 milioni di anni fa per poi riunirsi nuovamente intorno a 300mila anni fa. Questi due gruppi, i cui candidati più probabili sono Homo erectus o Homo heidelbergensis che vivevano entrambi in Africa in quel periodo, hanno contribuito rispettivamente per l’80% e il 20% al nostro patrimonio genetico. 🔗ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'evoluzione umana è stata questione di tempismo; L’evoluzione umana è ferma? La verità sul futuro che nessuno dice; Cosa sappiamo di Lucy, il fossile di australopiteco scoperto 50 anni fa; Chi è stata la prima persona sulla Terra? La risposta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media