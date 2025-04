L’étoile Raffaele Paganini a Benevento | Per la danza occorrono amore e disciplina

danza‘ si è conclusa nel segno dell’eccellenza artistica e dell’umanità profonda, grazie alla presenza di Raffaele Paganini, étoile di fama internazionale, oggi apprezzato docente. In occasione della Giornata Internazionale della danza il Teatro de La Salle è stato gremito soprattutto da giovani danzatrici rapite dal carisma e dalla generosità del grande maestro.Intervenuto nell’ambito dell’incontro dal titolo ‘La danza per tutti’, a cura di Laura Delfini, Paganini ha parlato della sua carriera e della propria visione dell’arte coreutica con sincerità e una sorprendente capacità di entrare in empatia con i giovani, alcuni dei quali aveva già conosciuto poche ore prima durante una lezione presso il Centro Studi danza Carmen Castiello. 🔗 Anteprima24.it - L’étoile Raffaele Paganini a Benevento: “Per la danza occorrono amore e disciplina” Tempo di lettura: 3 minutiEmozione, passione e condivisione. La sesta edizione del ‘Festival di Primavera – Una finestra sulla‘ si è conclusa nel segno dell’eccellenza artistica e dell’umanità profonda, grazie alla presenza di, étoile di fama internazionale, oggi apprezzato docente. In occasione della Giornata Internazionale dellail Teatro de La Salle è stato gremito soprattutto da giovanitrici rapite dal carisma e dalla generosità del grande maestro.Intervenuto nell’ambito dell’incontro dal titolo ‘Laper tutti’, a cura di Laura Delfini,ha parlato della sua carriera e della propria visione dell’arte coreutica con sincerità e una sorprendente capacità di entrare in empatia con i giovani, alcuni dei quali aveva già conosciuto poche ore prima durante una lezione presso il Centro StudiCarmen Castiello. 🔗 Anteprima24.it

Cosa riportano altre fonti

