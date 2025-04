Quotidiano.net - L’Eternauta continua a resistere ll fumetto che anticipò il futuro

Un capolavoro. Forse il maggiore, il più duraturo dell’intera letteratura a fumetti., geniale e pionieristica opera di fantascienza sociale uscita a puntate in Argentina fra 1957 e 1959, diventa serie tv per Netflix (da stasera, firmata dal regista Bruno Stagnaro), a conferma di quanto i capolavori autentici non accusino logoramenti significativi dovuti al trascorrere del tempo. E dire che la lunga striscia di Héctor Germán Oesterheld, lo sceneggiatore, e Francisco Solano López, il disegnatore, affronta un tema comparso innumerevoli volte nel cinema, nel, nella letteratura tout court: l’invasione degli alieni, la lotta dell’umanità per la propria sopravvivenza. Maè così pieno di invenzioni e di allusioni, così forte nella lettura politica del suo tempo e nella profondità di analisi sociale e psicologica, che può ben essere considerato una pietra miliare del genere: per la sua potenza, per la sua originalità. 🔗 Quotidiano.net