L' età dell’oro promessa da Trump parte con una contrazione del Pil dello 03%

Ilfattoquotidiano.it - L'”età dell’oro” promessa da Trump parte con una contrazione del Pil dello 0,3%

male “l’etàdal presidente statunitense Donald. Nei primi tre mesi del 2025 (è in carica dal 20 gennaio scorso), il Prodotto interno lordo statunitense ha accusato una0,3%, un po’ peggio delle attese (- 0,2%) ed invertendo bruscamente la rotta rispetto all’ultimo trimestre 2024 ,quando l’economia a stelle e strisce aveva segnato un + 2,4%. Si tratta, inoltre, della prima flessione del Pil dal 2022.I dazi produrranno i loro effetti diretti a partire dal trimestre in corso. Tuttavia, le attese per le annunciate tariffe hanno influenzato anche i risultati del primo trimestre. Il segno meno è dovuto infatti, soprattutto, ad un’ impennata delle importazioni (per comprare tutto il possibile prima che scattino i dazi). Altro fattore frenante è stata la debolezza dei consumi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it