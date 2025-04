L’estate anticipata del 1 maggio | previste punte oltre i 30C durante il ponte

L'estate è ancora lontana, ma l'Italia sta già per affrontare la prima vera ondata di calore del 2025. durante il ponte del 1° maggio arriverà sulla Penisola l'anticiclone africano, che farà salire vertiginosamente le temperature, ben oltre la media stagionale. Nei prossimi giorni, si raggiungeranno picchi di 34 gradi a Siracusa, 31 gradi a Catania, 30 a Foggia, nel Cagliaritano e persino a Bolzano. In tutta la pianura padana le massime si aggireranno intorno ai 27-28 gradi sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato. Meno coinvolte le zone costiere, soprattutto quelle dell'Adriatico, che possono beneficiare della mitigazione dei mari ancora freddi.L'estate che dura sempre di piùSecondo gli esperti, il fatto che la prima ondata di calore arrivi già all'inizio di maggio è l'ennesima anomalia determinata dai cambiamenti climatici.

