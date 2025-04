L’esperto commerciale di Trump scommette su Giorgia | Meloni? È l’interlocutore più credibile per la Casa Bianca

Trump, non ha dubbi: la strada per ridurre i dazi tra le due sponde dell’Atlantico passa da Roma. E, precisamente, da Palazzo Chigi. «Il governo di Giorgia Meloni mostra stabilità e credibilità», afferma, sottolineando come il premier italiano sia «l’interlocutore più credibile» per Donald Trump.«Meloni è l’interlocutore più credibile agli occhi di Trump»Intercettato da Francesco Semprini per La Stampa durante un simposio organizzato dal Council on Foreign Relations, l’ex negoziatore della Casa Bianca, ancora vicinissimo al presidente Usa, va dritto al punto: «Ritengo che, grazie al lavoro della premier italiana, sarà possibile operare verso una convergenza tra Stati Uniti ed Unione europea e giungere a un livello ragionevole dei dazi imposti dagli Stati Uniti». 🔗 Secoloditalia.it - L’esperto commerciale di Trump scommette su Giorgia: “Meloni? È l’interlocutore più credibile per la Casa Bianca” Robert Lighthizer, ex rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti nel primo mandato di Donald, non ha dubbi: la strada per ridurre i dazi tra le due sponde dell’Atlantico passa da Roma. E, precisamente, da Palazzo Chigi. «Il governo dimostra stabilità e credibilità», afferma, sottolineando come il premier italiano sia «più» per Donald.«piùagli occhi di»Intercettato da Francesco Semprini per La Stampa durante un simposio organizzato dal Council on Foreign Relations, l’ex negoziatore della, ancora vicinissimo al presidente Usa, va dritto al punto: «Ritengo che, grazie al lavoro della premier italiana, sarà possibile operare verso una convergenza tra Stati Uniti ed Unione europea e giungere a un livello ragionevole dei dazi imposti dagli Stati Uniti». 🔗 Secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Trump e i dazi agli alleati: non è guerra commerciale, è sabotaggio atlantico - Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha alzato nuovi dazi contro prodotti europei e asiatici, parlando come sempre di “America First” e di industrie da difendere. Ma dietro la solita retorica muscolare si nasconde qualcosa di più profondo: un attacco diretto allo spirito dell’Alleanza Atlantica, quello che tiene insieme l’Occidente da oltre settant’anni. Nessuno si illuda: non è solo economia. 🔗thesocialpost.it

I dazi e la Cina. Come sta reagendo Pechino alla guerra commerciale di Trump? - Scontro aperto tra le due superpotenze mentre l'Europa potrebbe aprire a Pechino: a proporre il dialogo è il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez 🔗wired.it

Il silenzio tra von der Leyen e Trump incombe sui negoziati commerciali - Nonostante la Commissione europea abbia competenza esclusiva sulla politica commerciale, Donald Trump non ha parlato con la sua presidente, Ursula von der Leyen, da quando è tornato alla Casa Bianca. 🔗msn.com

Guerra commerciale globale: così Trump sfida l’Europa e il sistema multilaterale - La scommessa del presidente Trump potrebbe rivelarsi azzardata. Gli Stati Uniti da soli non determineranno l’evoluzione del sistema commerciale ... su oltre 4.000 esperti finanziari globali ... 🔗msn.com

Maxi-scommessa al ribasso di un fondo inglese contro l’azienda di Trump. Che accusa: «Manipolazione del mercato» - L’hedge fund Qube ha venduto allo scoperto 6 milioni di azioni del gruppo Trump Media & Technology, proprietario del social Truth. La società ha scritto alle autorità di Borsa di investigare ... 🔗msn.com