L’errore di Piqué contro l’Inter che gli ha cambiato la vita | “Forse non ci sarebbe la Kings League”

Bonolis contro Piqué: “La sua frase dimostra che non capisce un c***o del gioco del calcio” - “Secondo me Piqué non ha capito un ca**o del gioco del calcio, per quanto sia stato un grandissimo campione”. Paolo Bonolis non le manda a dire. Ospite al podcast DoppioPasso, il noto conduttore tv ha smontato la tesi dell’ex calciatore del Barcellona, che da tempo critica lo sport più popolare al mondo per rilanciare il format della sua Kings League. “Non può essere che vai allo stadio, spendi 100, 200 o 300 euro e guardi una partita che finisce 0-0. 🔗ilfattoquotidiano.it

Panatta superbo contro Piqué che vuole cambiare le regole del tennis: “Deve stare attento. Lui ha già rovinato la Coppa Davis” - “Perché si serve due volte nel tennis? Sono trenta secondi in più ogni volta. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto“. Questa considerazione è stata fatta da Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona e fondatore della Kings League, un sedicente torneo di calcio a 7 in cui il calcio vero non c’entra nulla, ma tutto gira intorno a pagliacciate e clic portati dai vari YouTuber e influencer coinvolti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Incandidabilità dei sindaci, Pd contro la norma: “Pronti a votare per cancellarla” - BARI/LECCE – La battaglia sulla modifica della legge elettorale pugliese che obbliga i sindaci a dimissioni anticipate per poter competere alle elezioni regionali resta al centro del dibattito politico, dopo il flash-mob dei primi cittadini tenutosi a Bari nella giornata di ieri. Da tempo Anci... 🔗lecceprima.it