L' Eredità tirata | polemiche dopo la ghigliottina

Giorgia e Antonio i due concorrenti che si sono contesi la ghigliottina al gioco dei cento secondi a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda ieri, martedì 29 aprile, su Rai 1. Alla fine, però, l'ha spuntata Antonio, arrivato alla fase finale della trasmissione, quella più seguita a casa, con un montepremi iniziale di 170mila euro. Le parole da collegare per portarsi a casa la vittoria, invece, erano: mettere, posto, quartiere, cavallo e sito. La cifra in palio, poi, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 10.625 euro.Per provare a conquistare quel bottino, il campione della puntata di ieri ha ragionato per un minuto, come previsto dal regolamento, e poi ha puntato tutto sulla parola Senza. Peccato, però, che la risposta corretta fosse un'altra, cioè Sicuro. Antonio potrà riprovarci nella puntata di questa sera, mercoledì 30 aprile.

