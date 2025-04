L' Eredità Mauro sconvolge tutti | Irrisolvibile

Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Come da tradizione, i telespettatori si radunano su X per commentare in tempo reale le imprese e gli strafalcioni dei concorrenti. Di norma, prevalgono critiche e sfottò ma martedì sera il neo-campione Mauro conquista tutti: pubblico in studio, appassionati a casa e, soprattutto, il montepremi della Ghigliottina. Si porta a casa 25mila euro, non una cifra enorme, ma la sua viene considerata all'unanimità una impresa. Nell'ultima, decisiva prova le cinque parole indizio sono nell'ordine "Cantare", "Bibbia", "Concordato", "Fisso", "Filosofico". Su X tutti brancolano nel buio, le ipotesi si sprecano ma nessuna convince davvero. In studio, invece, Mauro va deciso e sul suo cartellino scrive la parola "Canone", che illumina gli utenti dell'ex Twitter.

