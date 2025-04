Leonardo Terigi | il legame con Siena e l' addio al calcio giocato

Leonardo Terigi (nella foto) e della Robur si sono incrociate in momenti complicati. Ma se è vero che è nelle difficoltà che viene fuori il vero carattere di un uomo, il difensore ha saputo farsi apprezzare per il suo valore umano, ancor prima che professionale. Lo dimostra l'affetto con cui è accolto ogni volta che torna. Come lunedì ai Fedelissimi. "Tornare per me è sempre emozionante – dice Terigi –, come ho sempre detto, per me Siena è come una seconda casa. Nei quasi cinque anni che ho vestito la maglia bianconera mi sono sempre sentito benvoluto: un motivo d'orgoglio, anche se a livello sportivo non è andata troppo bene. Vedere persone con cui ho condiviso annate, anche non entusiasmanti, felici di incontrarmi, rende felice anche me. Come giocatore potevano pure contestarmi, l'importante era che apprezzassero chi ero fuori dal campo".

