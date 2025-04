L' emozione di Giulia Salemi per la partenza di Pierpaolo Pretelli

Giulia e Pierpaolo si mette alla prova con la nuova avventura del reality. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: amore e sfide all’Isola dei Famosi su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - L'emozione di Giulia Salemi per la partenza di Pierpaolo Pretelli La storia d'amore trasi mette alla prova con la nuova avventura del reality.: amore e sfide all’Isola dei Famosi su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Giulia Salemi svela i suoi piaceri inconfessabili: “Guilty pleasure hot? Io sono una nonna” - Quali sono i piaceri inconfessabili di Giulia Salemi? Da quello in cucina a quello beauty, dal guilty pleasure di quando era bimba fino a quello hot, ecco cosa ha confidato a Fanpage.it.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giulia Salemi, il primo compleanno da mamma: la dedica di Pierpaolo - Giulia Salemi compie gli anni: la dedica di Pierpaolo, e il post festeggiamenti. Il primo compleanno da mamma Giulia Salemi in questo 1° aprile spegne 32 candeline. La nota imprenditrice digitale in questa giornata sta festeggiando il primo compleanno in versione mamma. La nascita di Kian avvenuta lo scorso gennaio l’ha resa madre per la prima volta. La dolce e premurosa Giulia è tornata dai fan con tantissimi progetti, dal lancio della nuova collezione del brand di gioielli “Morellato” all’uscita della seconda stagione del podcast “Non lo faccio x moda”. 🔗361magazine.com

Chi è Giulia Salemi? Età, fidanzato e Instagram - Una delle influencer più amate e apprezzate. Parliamo di Giulia Salemi. Tutto su di lei: dall'età, fidanzato e Instagram L'articolo Chi è Giulia Salemi? Età, fidanzato e Instagram proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Approfondimenti da altre fonti

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: l’attesa per il figlio, la data e i possibili nomi; Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori: la prima foto con Kian; Pierpaolo Pretelli presto papà bis, la fidanzata Giulia Salemi aspetta un maschietto. L'ex gieffino a Domenica; Pierpaolo Pretelli: «Il mio primo figlio lo vedo due volte all'anno, mi manca. Giulia Salemi è la mia metà. A. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giulia Salemi, le lacrime per Pierpaolo Pretelli: il motivo - La coppia, in queste ore, è diventata virale per un momento di grande commozione: cosa è successo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. 🔗msn.com

Giulia Salemi in lacrime alla partenza di Pierpaolo Pretelli: c'entra la nuova stagione dell'Isola dei Famosi - Tra i prossimi vipponi in partenza per l'Isola dei Famosi ci sarà Pierpaolo Pretelli (in veste di inviato dall'Honduras). Il programma è pronto ad iniziare, con la prima ... 🔗msn.com

Giulia Salemi e Pretelli: sorrisi col figlio Kian/ Poi lacrime per partenza di lui per l’Isola dei Famosi - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sorrisi con il figlio Kian: poi le lacrime per la partenza di lui per l'Isola dei Famosi 2025. 🔗ilsussidiario.net