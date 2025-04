Legalità e imprese nell’era digitale Cna a confronto al teatro Stignani

teatro per parlare di Legalità e imprese nell'era digitale. Cna Imola ha fatto le cose in grande e il prossimo 8 maggio, dalle 18,30 in poi, spalancherà le porte dell'Ebe Stignani a cittadini, imprenditori, giovani e associazioni per l'evento dal titolo 'Una visione futura – Legalità e imprese, il futuro si costruisce nella trasparenza'. Ospiti d'onore il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, e il segretario nazionale di Cna Otello Gregorini. Un appuntamento moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, aperto dai saluti istituzionali di Luca Palladino, alla guida di Cna Imola, e del sindaco della città Marco Panieri. Un modo per accendere i riflettori sul ruolo della criminalità organizzata nell'economia moderna. Un'occasione di confronto e consapevolezza promosso con l'obiettivo di analizzare le dinamiche attraverso cui la criminalità organizzata riesce a penetrare nel mosaico economico e sociale approfittando delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

