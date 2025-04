L’effetto Trump su numeri di Stellantis e Volkswagen | nessuno si salva

L’effetto dell’incertezza scatenata dai dazi “diretti ed indiretti” sul settore auto, annunciati dagli Stati Uniti dopo il Liberation Day ed ora in fase di ripensamento da parte dell’amministrazione Trump. L’incertezza non giova certo al settore che già soffriva di una crisi strutturale alimentata dai fin troppo ambiziosi target della UE.Stellantis sospende la guidance 2025Stellantis ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo 2024, principalmente a causa dei minori volumi di consegne a 1,2 milioni di unità (-9%). 🔗 Quifinanza.it - L’effetto Trump su numeri di Stellantis e Volkswagen: nessuno si salva La profonda crisi in cui versa i settore dell’auto in Europa è davanti agli occhi di tutti e viene formalizzata ora anche in occasione dei risultati del 1° trimestre, che hanno spinto molte case d’auto europee a rivedere le previsioni per l’anno in corso. E’dell’incertezza scatenata dai dazi “diretti ed indiretti” sul settore auto, annunciati dagli Stati Uniti dopo il Liberation Day ed ora in fase di ripensamento da parte dell’amministrazione. L’incertezza non giova certo al settore che già soffriva di una crisi strutturale alimentata dai fin troppo ambiziosi target della UE.sospende la guidance 2025ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo 2024, principalmente a causa dei minori volumi di consegne a 1,2 milioni di unità (-9%). 🔗 Quifinanza.it

