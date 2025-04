L’economia Usa frena Trump | Colpa di Biden Paese prospererà

Trump punta ancora il dito contro il suo predecessore Joe Biden, imputandogli le difficoltà economiche che attraversa il Paese, subito dopo la divulgazione di nuovi dati che confermano la contrazione dell'economia nei primi tre mesi del 2025. "Io non sono entrato in carica a gennaio 2025", ha scritto in un post su . 🔗 (Adnkronos) – Donaldpunta ancora il dito contro il suo predecessore Joe, imputandogli le difficoltà economiche che attraversa il, subito dopo la divulgazione di nuovi dati che confermano la contrazione dell'economia nei primi tre mesi del 2025. "Io non sono entrato in carica a gennaio 2025", ha scritto in un post su . 🔗 Periodicodaily.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Effetto Trump sull’economia, la Fed abbatte le stime di crescita Usa e aumenta le previsioni di inflazione - La Federal Reserve, nel clima di incertezza economica per la raffica di dazi annunciata dall’amministrazione Trump, taglia corposamente le stime di crescita e alza le previsioni di inflazione. La banca centrale statunitense si aspetta ora che il pil nel 2025 si fermi all’1,7% contro il 2,1% delle stime di dicembre. Nel 2026 la crescita è attesa a 1,8% (dal 2% precedente) e nel 2027 a 1,8% (da 1,9%). 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, Ue: Trump fa più danni all’economia Usa che alla nostra - Roma, 11 apr. (askanews) – Con i dazi commerciali gli Stati Uniti si stanno “auto danneggiando” – senza che nessuno li costringa a farlo – e secondo la Commissione europea subiranno più danni loro, a livello economico, di quelli che si verificheranno nell’Unione europea o su scala globale. E’ la tesi sostenuta dal commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, che nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo informale a Varsavia, dove i lavori proseguono allargati a tutto l’Ecofin, ha presentato una simulazione elaborata da Bruxelles. 🔗ildenaro.it

Ucraina: gli Usa mediano tra Kiev e la Russia in Arabia Saudita. Inviati di Trump ottimisti ma il Cremlino frena: “Trattiamo” - La Russia e gli Stati Uniti hanno avviato oggi un nuovo round di colloqui in Arabia Saudita per discutere di una possibile tregua della guerra in Ucraina, scoppiata dopo l’invasione decisa ormai oltre tre anni fa da Mosca, dopo il turno di negoziati avvenuto ieri sempre nel regno arabo con i rappresentanti di Kiev. Malgrado l’ottimismo dimostrato da parte Usa però, il negoziato non ha ancora prodotto un accordo. 🔗tpi.it

Se ne parla anche su altri siti

L’economia Usa frena: pil in calo dello 0,3% nel trimestre, è la prima contrazione in tre anni. Per Trump è colpa di Biden; Usa, l'economia frena e Trump attacca Biden: Colpa sua, ci vuole tempo; Negli Stati Uniti l'economia frena. Per Trump i dazi non c'entrano; Borse e dazi, le news di oggi. Il Pil americano manda ko Wall Street e l’Europa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Usa: economia rallenta, Pil in calo. Trump: “Colpa di Biden, arriverà boom economico” - L'indomani arriva la doccia fredda sull'economia statunitense: il Pil si è contratto dello 0,3% fra gennaio e marzo 2025. Si tratta della prima contrazione economica dal 2022. Il dato è peggiore ... 🔗tg.la7.it

L'economia Usa frena, Trump: "Colpa di Biden, Paese prospererà" - Donald Trump punta ancora il dito contro il suo predecessore Joe Biden, imputandogli le difficoltà economiche che attraversa il paese, subito dopo la divulgazione di nuovi dati che confermano la ... 🔗msn.com

Negli Stati Uniti l'economia frena. Per Trump i dazi non c'entrano - AGI - Nei primi tre mesi dell'anno, che coincidono con i primi 100 giorni dell'amministrazione Trump, il Pil USA si è contratto dello 0,3% rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre precedente e co ... 🔗msn.com