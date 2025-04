L' economia è vulnerabile ma la provincia di Latina rimane stabile

economia italiana in questo momento. Lo dicono i dati dell'Osservatorio di Movimprese della Camera di Commercio, che però per la provincia di Latina vede una crescita. Osserfare ha analizzato i dati del primo trimestre del 2025, ma secondo l'Ente.

Le notizie più importanti di oggi 6 aprile 2025 a Latina e in provincia - Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco il riepilogo di questa domenica 6 aprile 2025 attraverso il racconto dei principali fatti che hanno interessato il territorio pontino e le zone limitrofe. - Dall'aggressione a Berman all'esonero di Boscaglia, è il giorno delle reazioni al sabato... 🔗latinatoday.it

Terremoto nel Lazio: segnalata scossa tra 4.6 e 5.1 nella provincia di Latina. Ma è un errore di sistema - Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi la provincia di Latina, con una magnitudo stimata tra 4.6 e 5.1. A renderlo noto l'INGV, Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Ma si è trattato di un errore. Secondo quanto riportato sul sito, la magnitudo della scossa registrata dai sismografi dell'osservatorio sarebbe stata compresa fra i 4.6 e i 5.1 e la scossa avvertita alle ore 8.11 nella. 🔗feedpress.me

Le notizie più importanti di oggi 18 febbraio 2025 a Latina e in provincia - Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco il riepilogo di giornata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato il territorio pontino in questo martedì 18 febbraio 2025. - Ha tardato a pagare un debito ed è stato picchiato selvaggiamente con una mazza da... 🔗latinatoday.it

L'economia è vulnerabile, ma la provincia di Latina rimane stabile; Papa Francesco: qual è la situazione finanziaria del Vaticano; Brasile: La maggiore economia dell’America Latina mostra una incredibile resilienza dinanzi a circostanze avverse; Potenza fragile: l’Egitto e il difficile equilibrio tra politica, economia e diplomazia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Latina e i redditi: la città più “ricca” della provincia è la più “povera” tra i capoluoghi del Lazio - I dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi 2024 rivelano che Latina si colloca all’ultimo posto tra i capoluoghi di provincia del Lazio con un reddito medio di ... 🔗latinapress.it

Economia: automotive e moda tra i settori più penalizzati. Il trend nelle province di Frosinone e Latina - Economia – Se nel 2024 ha dominato l’incertezza, quest’anno si è aperto all’insegna della estrema volatilità. L’alta tensione ha caratterizzato in misura crescente i rapporti internazionali, già appes ... 🔗informazione.it

Dazi, Latina in ginocchio: siamo tra le cinque province più colpite d'Italia - Proprio quando l'export in provincia di Latina ha fatto registrare una crescita esponenziale arriva la stangata dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. Rileggere oggi i numeri dell'ultimo ... 🔗ilmessaggero.it