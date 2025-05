Lecce ottime notizie per Giampaolo | Napoli avvertito

Lecce e Napoli si prospettano delle evoluzioni importanti per i padroni di casa. Il Lecce, reduce da un risultato sorprendente in casa dell'Atalanta e da una situazione extra-campo molto delicata a causa della scomparsa di un membro dello staff, vorrà proseguire il proprio cammino verso la salvezza. Due rientri fondamentali per il Lecce: Giampaolo sorride Per provare a ottenere un ulteriore risultato impronosticabile, stavolta contro la prima della classe, il Lecce avrà bisogno del miglior organico possibile, per fornire a mister Giampaolo un vasto numero di carte da impiegare contro i ragazzi di Conte. Pertanto, in occasione del match di sabato pomeriggio al Via Del Mare, saranno nuovamente arruolabili Krstovic e Berisha, assenti in occasione dell'ultimo incontro.

