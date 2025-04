Lecce-Napoli oltre mille tifosi azzurri in Tribuna Est Più controlli e forze dell' ordine | il piano

Lecce-Napoli, sale la febbre. Per i tifosi del Lecce può essere una partita chiave in ottica salvezza. O meglio: l'impresa avvicinerebbe l'obiettivo. Per quelli del Napoli è una.

I tifosi. Oltre mille in viaggio con pullman e auto. Gli abbonamenti verso quota 6000 - Oltre mille tifosi bianchi saranno, domani al ‘Braglia’ di Modena per spingere gli Aquilotti all’ennesima impresa: battere i canarini a domicilio dopo 30 anni. In queste ore si rispolvera lo storico successo firmato da Beppe Vecchio il 12 marzo 1995, si riguardano quelle immagini scolorite e ci si carica per una trasferta insidiosa ma alla portata. In partenza 5 pullman organizzati dal gruppo Bullone, Curva Ferrovia, Belini frizzanti e club Franco Cavatorti e, moltissimi mezzi privati. 🔗sport.quotidiano.net

Chalet da oltre mille euro a notte a Viterbo, ma erano abusivi: chiusi - Chalet da oltre mille euro a notte a Viterbo, ma erano abusivi. La struttura per coppie è stata chiusa dopo un controllo della polizia locale da cui è emersa la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative. Tutto ha avuto origine il 4 gennaio, quando gli agenti hanno effettuato... 🔗viterbotoday.it

Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto - Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto"> La corsa scudetto del Napoli riparte con l’entusiasmo travolgente di una città che, come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, dopo l’aggancio all’Inter ha deciso di credere davvero alla grande impresa. Questa sera, contro il Torino al Maradona (calcio d’inizio alle 20.45), gli uomini di Antonio Conte andranno a caccia di tre punti fondamentali, sospinti da oltre 50mila cuori azzurri. 🔗napolipiu.com

Lecce-Napoli, invasione azzurra al Via del Mare: cinquemila tifosi per inseguire lo scudetto - La parola sold out ormai è il comune denominatore quando si parla della tifoseria del Napoli. Che si tratti del Maradona o di qualsiasi trasferta in giro per lo Stivale – che non ... 🔗ilmattino.it

LA TRASFERTA - Lecce-Napoli, potrebbero esserci più di 5mila tifosi azzurri al Via del Mare - Il Napoli è «a quattro passi» dal quarto scudetto che farà tappa anche a Lecce, sabato pomeriggio, per una gita fuori porta in un weekend che diventa anche occasione di svago e relax. La città ci cred ... 🔗napolimagazine.com