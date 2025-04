Lecce allo stadio il commovente omaggio a Graziano Fiorita

allo stadio Via del Mare di Lecce la camera ardente di Graziano Fiorita, il fisioterapista del club pugliese morto di infarto, a soli 47 anni, mentre era in ritiro con la squadra. E proprio allo stadio è arrivato l'omaggio di tantissimi tifosi e di tutti i membri del Lecce, con cui Graziano collaborava da tanti anni. La tragica scomparsa è avvenuta mentre la squadra era in ritiro nel Bresciano in vista della gara di campionato contro l'Atalanta. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Lecce, allo stadio il commovente omaggio a Graziano Fiorita E' stata allestitaVia del Mare dila camera ardente di, il fisioterapista del club pugliese morto di infarto, a soli 47 anni, mentre era in ritiro con la squadra. E proprioè arrivato l'di tantissimi tifosi e di tutti i membri del, con cuicollaborava da tanti anni. La tragica scomparsa è avvenuta mentre la squadra era in ritiro nel Bresciano in vista della gara di campionato contro l'Atalanta. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lecce, calciatori e migliaia di tifosi allo stadio per omaggiare il fisioterapista Graziano Fiorita - Dalle 10.30 la camera ardente è stata allestita in un gazebo sulla pista d’atletica dello stadio Via del Mare. Da Gallo a Baschirotto: i messaggi per “il ... 🔗bari.repubblica.it

Lecce, il commovente omaggio dei tifosi a Graziano Fiorita - Per il Papa tutto il calcio si ferma, ma quando muore il suo fisioterapista il Lecce deve giocare per lo show? Elogio ai giocatori giallorossi che hanno reso onore al vero calcio protestando contro la ... 🔗informazione.it

Lecce, allo stadio la camera ardente di Graziano Fiorita: tifosi in fila per l'ultimo saluto al fisioterapista - LECCE - Tanti tifosi allo stadio di Via del Mare per l'ultimo saluto a Graziano Fiorita, il fisioterapista del Lecce deceduto la notte del 24 aprile nel ritiro di Coccaglio (Brescia), a causa di un in ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it