Le violenze religiose in Siria si estendono Israele lancia un attacco di avvertimento

Israele è intervenuto nelle violenze confessionali che hanno causato una trentina di morti in due giorni in Siria, conducendo un attacco di avvertimento per esortare le autorità a proteggere la comunità drusa. Leggi 🔗 Internazionale.it - Le violenze religiose in Siria si estendono, Israele lancia un attacco di avvertimento Il 30 aprileè intervenuto nelleconfessionali che hanno causato una trentina di morti in due giorni in, conducendo undiper esortare le autorità a proteggere la comunità drusa. Leggi 🔗 Internazionale.it

Siria, crescono gli appelli al Gran Muftì: fermare le violenze settarie - Fermare le violenze settarie che stanno contaddistinguendo la Siria anche dopo la caduta della dittatura di Bashar al-Assad e la nascita del nuovo regime guidato da Ahmad al-Sharaa, più noto con il nome de guerre Abu Mohammad al-Jolani, cercare di stoppare il circolo vizioso delle vendette, tornare a costruire un Paese inclusivo: sono molti gli appelli giunti al neocostituito Consiglio superiore per la fatwa in Siria, che il Governo di Damasco ha istituito il 28 marzo scorso, con l’obiettivo di dare una voce univoca all’Islam siriano, o perlomeno alla maggioranza sunnita. 🔗it.insideover.com

Siria, una commissione per indagare su violenze. Iran contesta accuse: “Non siamo coinvolti” - (Adnkronos) – La presidenza siriana ha creato oggi una commissione nazionale indipendente per indagare sulle violenze degli ultimi giorni. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ong basata a Londra, più di 1.300 persone, fra cui 830 civili alawiti, sono state uccise negli scontri fra le forze di sicurezza siriane e le milizie alawite leali […] 🔗periodicodaily.com

Siria, violenze nella roccaforte di Assad: “Oltre 200 morti” - (Adnkronos) – E' salito a 229 il numero delle persone uccise nelle violenze in corso da ieri in Siria e… L'articolo Siria, violenze nella roccaforte di Assad: “Oltre 200 morti” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

