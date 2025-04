Le tracce di sangue sull’auto e le telefonate al volante le accuse contro don Nicola D’Onghia | Investire qualcuno non implica ucciderlo

Nicola D’Onghia, il prete pugliese di 54 anni ai domiciliari da ieri per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. Secondo la procura di Bari, l’uomo avrebbe travolto e ucciso la 32enne Fabiana Chiarappa dopo che la giovane era uscita di strada e caduta dalla sua moto lo scorso 2 aprile lungo la provinciale 172, tra Turi e Putignano. Di fronte al gip, nell’interrogatorio di garanzia, il prete ha ribadito la sua versione dei fatti: «Non si è reso conto che c’era un corpo sul ciglio della strada», ha detto il legale Federico Straziota. In una situazione già di per sé di scarsa visibilità: «Una strada buia, di notte, all’uscita di una curva». L’avvocato ha poi aggiunto: «Il fatto di averla colpita non implica di per sé la responsabilità nell’omicidio». 🔗 Ha risposto a tutte le domande degli inquirenti don, il prete pugliese di 54 anni ai domiciliari da ieri per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. Secondo la procura di Bari, l’uomo avrebbe travolto e ucciso la 32enne Fabiana Chiarappa dopo che la giovane era uscita di strada e caduta dalla sua moto lo scorso 2 aprile lungo la provinciale 172, tra Turi e Putignano. Di fronte al gip, nell’interrogatorio di garanzia, il prete ha ribadito la sua versione dei fatti: «Non si è reso conto che c’era un corpo sul ciglio della strada», ha detto il legale Federico Straziota. In una situazione già di per sé di scarsa visibilità: «Una strada buia, di notte, all’uscita di una curva». L’avvocato ha poi aggiunto: «Il fatto di averla colpita nondi per sé la responsabilità nell’omicidio». 🔗 Open.online

