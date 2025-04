Le suore se ne vanno Fuga delle sorelle dal convento | Cosa succedeva là dentro

suore di clausura in Fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia, nel comune di Vittorio Veneto (Treviso). Prima di allontanarsi, hanno avvisato i carabinieri, spiegando che si trattava di un trasferimento volontario per evitare che la loro improvvisa scomparsa generasse allarme. Si troverebbero ora in un luogo segreto. A riportare la notizia è Il Gazzettino, che ha raccolto anche la testimonianza di una delle religiose coinvolte.La più giovane del gruppo ha parlato col Gazzettino di “tensioni insopportabili” vissute all’interno del convento Secondo quanto ricostruito dal quotidiano veneto, tutto sarebbe cominciato l’8 gennaio 2023, quando quattro suore inviarono al Papa una lettera contenente gravi accuse contro la madre badessa, suor Aline. Due visite ispettive smentirono le accuse, “archiviate come calunnie” riferiscono le suore, e le quattro accusatrici vennero trasferite in altri monasteri. 🔗 Cinquedi clausura indal monastero di San Giacomo di Veglia, nel comune di Vittorio Veneto (Treviso). Prima di allontanarsi, hanno avvisato i carabinieri, spiegando che si trattava di un trasferimento volontario per evitare che la loro improvvisa scomparsa generasse allarme. Si troverebbero ora in un luogo segreto. A riportare la notizia è Il Gazzettino, che ha raccolto anche la testimonianza di unareligiose coinvolte.La più giovane del gruppo ha parlato col Gazzettino di “tensioni insopportabili” vissute all’interno delSecondo quanto ricostruito dal quotidiano veneto, tutto sarebbe cominciato l’8 gennaio 2023, quando quattroinviarono al Papa una lettera contenente gravi accuse contro la madre badessa, suor Aline. Due visite ispettive smentirono le accuse, “archiviate come calunnie” riferiscono le, e le quattro accusatrici vennero trasferite in altri monasteri. 🔗 Caffeinamagazine.it

Isola del Giglio, le suore vanno via e scoppia la polemica - (Adnkronos) – Niente più suore all'Isola del Giglio. La superiora generale delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce ha comunicato la chiusura della comunità sull'isola e tra le conseguenze potrebbe esserci anche la chiusura della scuola dell'infanzia 'Eugenio Efrati' di Giglio Porto. Così è scoppiata la polemica politica contro l'Amministrazione comunale rea di non aver […] L'articolo Isola del Giglio, le suore vanno via e scoppia la polemica proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni - Secondo quanto riferito dalle religiose, la situazione è diventata insostenibile dopo il commissariamento e la destituzione della abadessa Aline 🔗tgcom24.mediaset.it

Suore di clausura in fuga dal convento: «Il clima è diventato insopportabile» - VITTORIO VENETO - Un consistente drappello di suore fuggono dal Convento di San Giacomo di Veglia. In cinque si sono presentate nelle scorse ore dai carabinieri per informare ... 🔗ilgazzettino.it

Due suore uccise ad Haiti. Mons. Désinord: “Martiri della fede, la Chiesa non abbandona il suo popolo” - Suor Jeanne Voltaire e suor Evanette Onézaire, come molte suore della Congregazione delle Piccole Sorelle di Santa Teresa ... provocando la fuga di oltre 560 prigionieri. Oltre a controllare ... 🔗agensir.it

