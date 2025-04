Le star internazionali Sumi Jo e Francisco Araiza docenti de Le stanze dell’opera

docenti di fama internazionale con l’obiettivo di rendere accessibile il mondo dell’opera a nuovi talenti per un percorso formativo unico nel suo genereLe star internazionali Sumi Jo e Francisco Araiza saranno i docenti delle nuove masterclass. 🔗 Arezzonotizie.it - Le star internazionali Sumi Jo e Francisco Araiza docenti de “Le stanze dell’opera” Continuano ad Arezzo le masterclass guidate dadi fama internazionale con l’obiettivo di rendere accessibile il mondoa nuovi talenti per un percorso formativo unico nel suo genereLeJo esaranno idelle nuove masterclass. 🔗 Arezzonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Le star internazionali Sumi Jo e Francisco Araiza saranno i docenti delle nuove masterclass dell’edizione 2025 de “Le Stanze dell’Opera” - Arezzo, 28 aprile 2025 – Le star internazionali Sumi Jo e Francisco Araiza saranno i docenti delle nuove masterclass dell’edizione 2025 de “Le Stanze dell’Opera” la scuola per cantanti lirici e musicisti per un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione. Appuntamento dal 2 al 5 maggio con l’ultimo soprano di Karajan sull’opera “Rigoletto” Sumi Jo e ancora dal 26 al 30 maggio la masterclass di canto lirico con il tenore messicano Francisco Araiza. 🔗lanazione.it

Bif&st 2025: anche quest’anno torna il festival del cinema di Bari tra star, anteprime internazionali e 125 proiezioni - Il Bif&st – Bari International Film&TV Festival torna a Bari da sabato 22 a sabato 29 marzo. «Con le sue numerose sezioni nei teatri e nei cinema consuetudinari o ritrovati, il suo affezionato pubblico di sempre e, siamo certi, gli spettatori più giovani o giovanissimi. Parliamo della cosiddetta Generazione Z o giù di lì, che – secondo recenti ricerche – sebbene sia cresciuta con lo streaming (e la pandemia) sta scoprendo la vertigine della sala, le visioni “live” e collettive, il piacere del confronto con i registi e gli interpreti, i quali, dal canto loro, sempre più spesso ... 🔗tpi.it

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani - di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27 giugno al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagione musicale estiva al Parco Archeologico di Pompei, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità della rassegna BOP – Beats of Pompeii nel panorama dei grandi eventi europei. 🔗ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Le star internazionali Sumi Jo e Francisco Araiza docenti delle masterclass de Le stanze dell’opera; Sumi Jo: da Rosina a Firenze agli impegni con l'UNICEF; “Senza trucco”….Sumi Jo; Simone Di Crescenzo: un anno con Rossini. 🔗Cosa riportano altre fonti

Le star internazionali Sumi Jo e Francisco Araiza saranno i docenti delle nuove masterclass dell’edizione 2025 de “Le Stanze dell’Opera” - Continuano ad Arezzo le masterclass guidate da docenti di fama internazionale con l’obiettivo di rendere accessibile il mondo dell’Opera a nuovi talenti per un percorso formativo unico nel suo genere ... 🔗lanazione.it