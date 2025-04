Le serie come You e le Manic Pixie Dream Girl ci hanno stancate

Qualche giorno fa è uscita la quinta stagione di You, e non voglio soffermarmi sul fatto che avremmo fatto a meno di un'ennesima stagione inutile, riempitiva e probabilmente con la trama più brutta mai vista, ma non è questo il punto.Il punto è il ruolo delle donne nella serie You, ma un po' in quasi tutte le serie tv, i film, specialmente se con protagonisti maschili.Le donne sono incatenate da secoli nel personaggio secondario, un soprammobile, e uscirne sembra quasi impossibile, o in ogni caso estremamente difficile.In You la donna ricopre il tratto di "Manic Pixie Dream Girl", un archetipo di donna che spesso è stato utilizzato, anche in film diventati cult, in cui la ragazza in questione incarna la donna alternativa, che fa sempre la prima mossa, intraprendente, dolce e ingenua, un po' artista, bella ma che non sa di esserlo e che si distingue da tutte le altre ragazze, attraverso il suo stile, i suoi interessi e i suoi modi di fare, insomma la classica ragazza che entra nella vita del protagonista, gli fa perdere la stessa e poi gli spezza il cuore.

