Le schede madri GIGABYTE sono state premiate agli IF Design Awards 2025

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato che la sua linea di schede madri è stata premiata con gli ambiti IF Design Awards 2025. Questo prestigioso riconoscimento celebra l'impegno di GIGABYTE per il Design d'eccellenza, la funzionalità avanzata e l'innovazione nel competitivo panorama dell'hardware per il computing.Le schede madri premiate rappresentano perfettamente la filosofia di GIGABYTE: prodotti in cui l'innovazione tecnologica si unisce a principi di Design curati e funzionali. Ogni modello riflette l'attenzione meticolosa dell'azienda alle prestazioni e all'estetica.Le schede madri vincitrici includono:B650E AORUS STEALTH ICE – La prima scheda madre al mondo con connettori completamente sul retro in una livrea bianca pura, pensata per una configurazione senza cavi visibili.

