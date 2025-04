Le previsioni meteo di oggi 30 aprile ad Avellino

Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3025m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 30 aprile ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata dila temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3025m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Avellinotoday.it

